Axios узнало о плане Пентагона по нанесению «решающего удара» по Ирану

Пентагон разрабатывает варианты нанесения «решающего удара» по Ирану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц.

Фото: U.S. Navy / Reuters

Собеседники издания описывают четыре основных сценария»:

Вторжение или блокада острова Харк, главного центра экспорта иранской нефти;

Вторжение на остров Ларак, который помогает Ирану укрепить контроль над Ормузским проливом. «На этом стратегически важном форпосте расположены иранские бункеры, боевые катера, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе»,— уточняет Axios;

Захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух более мелких островов, расположенных недалеко от западного входа в пролив и контролируемых Ираном;

Блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточной части Ормузского пролива.

По данным Axios, американские военные также подготовили планы наземных операций, которые предполагают продвижение вглубь территории Ирана.

В материале отмечается, что президент США еще не принял решения по какому-либо из этих сценариев. Представители Белого дома называют любые потенциальные наземные операции «гипотетическими». Однако, по словам источников, американский лидер готов к эскалации в случае, если переговоры с Ираном не принесут ощутимых результатов.

Как США готовятся к захвату острова Харк — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая