Зарубежные СМИ: Как США готовятся к захвату острова Харк?

Наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время, сообщает The Wall Street Journal. Вашингтон уведомил Израиль о подготовке к нападению. «Другого выбора, видимо, не остается»,— заявили несколько высокопоставленных американских чиновников своим союзникам. Цель США — захват острова Харк, уточняет The Jerusalem Post. Это центр экспорта иранской нефти. 90% грузов оттуда отправляются в Китай. Тегеран же готовится отразить атаки, перебрасывает на остров дополнительные войска и расставляет мины на берегу. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В Белом Доме рассчитывают, что оккупация острова Харк заставит Иран снять блокировку судоходства через Ормузский пролив. По данным The Jerusalem Post, Соединенные Штаты ускорили переброску военных на Ближний Восток. К участию в операции готовят три корабля, на борту которых около 4,5 тыс. только морских пехотинцев.

Вашингтон готовится к атаке, одновременно проводя переговоры о прекращении огня. The New York Times отмечает нетипичность ситуации. Одна сторона конфликта заявляет, что консультации ведутся, а вторая отрицает это. Аналитики издания считают, что у США и Ирана нет единой цели — прийти к миру. Тегеран хочет использовать войну себе на пользу, сохранив высокие цены на нефть.

Более того, как пишет иранское Mehr News Agency, Исламская Республика намерена выстроить новую экономическую архитектуру в регионе. На протяжении многих десятилетий роль страны определялась способностью мешать финансовым успехам соседей, угрожая перекрыть Ормузский пролив. Теперь же Иран намерен уйти от образа жандарма и стать центральным звеном экономических цепочек в регионе. Тегеран хочет не просто взять под контроль потоки сырой нефти или природного газа через пролив, но и участвовать в производстве, переработке и даже распределении конечной продукции. Возможно, что вместо конкуренции с Катаром за продажу газа, страны смогут создать совместный консорциум для покрытия энергетических интересов Азии и Африки.

Но прежде нужно выстоять в войне с Израилем и США. CNN сообщает, что Иран в последние недели размещает дополнительные подразделения и средства ПВО на острове Харк в Персидском заливе. Американские военные эксперты признают, что наземная операция сопряжена со значительными рисками, включая большие потери среди военнослужащих. Остров Харк хоть и крошечный, но имеет многоуровневую систему обороны. Также в последние дни Иран расставил ловушки, в том числе противопехотные и противотанковые мины вдоль береговой линии. В свою очередь израильские адмиралы поделились с CNN опасениями по поводу исхода операции. «Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все, чтобы американские войска понесли максимальные потери как на море, так и на суше, если те окажутся на их суверенной территории», говорят собеседники телеканала.

Помимо оккупации острова, США могут пойти и на другие шаги, считает Bloomberg. Американские военные аналитики, с которыми пообщалось агентство, выделают еще два варианта развития событий: захват ядерных объектов или развертывание военных сил вдоль иранского побережья для разблокировки Ормузского прорыва. Но все три сценария будут кровавыми из-за того, что американцы станут беззащитными в условиях массированных атак иранских беспилотников.