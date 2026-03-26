Пилот упавшего в Дагестане вертолета не имел права им управлять

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения вертолета Ка-226 7 ноября 2025 года в Дагестане и опубликовал отчет 25 марта 2026 года.

В документе говорится, что командир воздушного судна сел за штурвал без соответствующей подготовки и навыков пилотирования этой модели, что напрямую привело к аварии. Вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, который эксплуатировал машину без сертификата одобренной организации по эксплуатанта. На борту находились семь человек: пилот и шесть сотрудников завода, выполнявших деловую поездку из Кизляра в Избербаш. Погибли пять пассажиров, включая заместителя гендиректора по строительству и транспорту, главного инженера-энергетика, водителя и начальника цеха вертолетостроения; выжил один пассажир с тяжелыми травмами.

Авария произошла в 16:45 по местному времени в районе поселка Ачису Карабудахкентского района, в двух километрах от базы отдыха «Солнечный берег». Пилот самостоятельно выбрал посадочную площадку на открытой местности, зашел на нее с превышением скорости и угловой скорости снижения. Хвостовая балка вертолета задела грунтовую насыпь высотой около 1,5 метра, машина потеряла управляемость, развернулась на 180 градусов и ударилась о землю с вертикальной скоростью 7–8 м/с. Разбившиеся лопасти несущего винта, двигатель и трансмиссия не имели дефектов, «черный ящик» подтвердил исправность систем. Общий налет пилота составил 760 часов, из них лишь 12 часов на Ка-226, и то под надзором инструктора; самостоятельных полетов на этой модели у него не было.

МАК установил три сопутствующих фактора. Во-первых, пилот не прошел программу профессиональной подготовки для самостоятельного управления Ка-226, а КЭМЗ не обеспечил инструктора на этом рейсе. Во-вторых, российское воздушное законодательство не требует от владельцев гражданских вертолетов без ЦОЭ проверки действующих свидетельств пилотов и эксплуатационной пригодности судна. В-третьих, завод допустил полеты на машине с неполной документацией. Ранние выводы Следственного комитета от ноября 2025 года также указывали на ошибку пилотирования как приоритетную версию, исключив неисправности конструкции или погоду — видимость составляла более 10 км.

Станислав Маслаков