Курская облдума поддержала переход на одноуровневую систему МСУ
Курская областная дума проголосовала за переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), которая предусматривает ликвидацию сельских и поселенческих советов. Законопроект был принят большинством голосов, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Против выступила фракция КПРФ, предлагавшая отложить принятие вопроса на осень этого года.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», проект регионального закона «Об отдельных вопросах территориальной организации местного самоуправления в Курской области» был внесен Александром Хинштейном. После его принятия в Курской области вместо 347 муниципалитетов будет 33 округа, в том числе пять городских (Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры) и 28 муниципальных. Господин Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что границы новых округов будут полностью совпадать с границами нынешних районов, а социальные гарантии и доступность власти сохранятся. Реформа будет проходить поэтапно до 20 сентября 2030 года.
В 2025 году вступил в силу новый федеральный закон о муниципальном самоуправлении, который предусматривает реорганизацию сельских и городских поселений в структурные подразделения муниципальных округов. Регионы вправе оставить у себя двухуровневую систему, но одноуровневая является приоритетом. На одноуровневую систему перешли Белгородская и Тамбовская области, в Липецкой области переход затронул большинство муниципалитетов, а в Воронежской приняли решение сохранить двухуровневую систему. Орловские власти пока отложили полное упразднение поселений.