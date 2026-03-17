Курские власти планируют переход на одноуровневую систему МСУ

В Курской областной думе провели расширенное заседание консультативного совета представительных органов муниципальных образований, на котором обсудили переход на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщили в парламенте.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проект регионального закона «Об отдельных вопросах территориальной организации местного самоуправления в Курской области» был внесен губернатором Александром Хинштейном. Как рассказал его заместитель Евгений Лобов, документ предлагает ввести вместо 347 муниципалитетов 33 округа, в том числе пять городских (Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры) и 28 муниципальных. «Перед нами стоит задача — выстроить в регионе обновленную систему местного самоуправления, предусматривающую преобразование районов в муниципальные округа. Необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством более 100 региональных законов»,— объяснил спикер облдумы Николай Жеребилов.

В 2025 году вступил в силу новый федеральный закон о муниципальном самоуправлении, который предусматривает реорганизацию сельских и городских поселений в структурные подразделения муниципальных округов. Регионы вправе оставить у себя двухуровневую систему, но одноуровневая является приоритетом. На одноуровневую систему перешли Белгородская и Тамбовская области, в Липецкой области переход затронул большинство муниципалитетов, а в Воронежской приняли решение сохранить двухуровневую систему. Орловские власти пока отложили полное упразднение поселений.

Сергей Толмачев