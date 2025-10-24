Набиуллина: экономика выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выйдет из состояния перегрева не ранее первого квартала 2026 года. По ее словам, цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается, при этом не исключены паузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Она отметила, что в будущих прогнозах рост ВВП может ускориться.

Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Решение принято на фоне ускорения в третьем квартале инфляции до 6,4% (в пересчете на год) после зафиксированных во втором квартале 4,4%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП страны до 0,5-1%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Полшага вниз».