Набиуллина: экономика выйдет из перегрева в первом полугодии 2026 года
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика выйдет из состояния перегрева не ранее первого квартала 2026 года. По ее словам, цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается, при этом не исключены паузы.
Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Она отметила, что в будущих прогнозах рост ВВП может ускориться.
Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку с 17% до 16,5%. Решение принято на фоне ускорения в третьем квартале инфляции до 6,4% (в пересчете на год) после зафиксированных во втором квартале 4,4%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП страны до 0,5-1%.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Полшага вниз».
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.