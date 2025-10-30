Набиуллина сообщила о первых признаках смягчения на рынке труда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор наблюдает признаки смягчения напряженности на рынке труда, однако «они пока только первые». Она отметила, что низкий показатель безработицы в случае с российской экономикой приводит к дефициту кадров и росту инфляции.

«И к чему это приводит, мы тоже видим по опыту последних двух лет: ожесточенная конкуренция предприятий за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда, толкая инфляцию вверх и обесценивая те же самые зарплаты»,— сказала госпожа Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, уровень безработицы в августе достиг минимума за всю историю наблюдений с 1991 года и составил 2,1%. В сентябре этот показатель увеличился до 2,2%. Согласно опросу, проведенному по заказу ЦБ, инфляционные ожидания россиян в сентябре 2025 года составили 12,6% после 13,5% в августе.