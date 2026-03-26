Число заведений общепита в крупных городах сократилось на 5%

В марте в городах-миллионниках работало 7,2 тыс. заведений общественного питания, подсчитали в геосервисе 2ГИС. Год к году значение сократилось на 5%. Количество заведений быстрого питания уменьшилось на 2%, до 25 тыс., столовых — на 3%, до 4,7 тыс., кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс. Ликвидировано в январе—феврале в России было 7,3 тыс. компаний в сфере общепита. Год к году это значение выросло на 29%, следует из данных «Контур.Фокуса».

Некоторые рестораторы уже начали массово закрывать заведения. В Москве с конца 2025 года «Шоколадница» закрыла 20 ресторанов, Rostic’s — 25, «Якитория» — восемь, Menza — два, писали «Известия». Полностью ушли с рынка «Хлеб насущный», пиццерия Fornetto, сеть баров «Дорогая, я перезвоню», а также рестораны «Валенок» и The Toy. Кроме того, в Москве перестали работать Amy, Lou Lou, Focacceria, CuttaCutta, Cape, Aquatica и Champagne Charlie’s Bistro и ряд других, в Санкт-Петербурге — «Магадан», Veter и «Гребешки».

Это падение — результат снижения посещаемости, высокой стоимости заемного финансирования, роста налоговой нагрузки и снижения доходности.

