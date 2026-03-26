Жителя Ставрополья обвинили в распространении фейков о ВС РФ

Жителя Предгорного округа Ставропольского края обвинили в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений ФСБ и СКР.

Следствием установлено, что в феврале 2025 года фигурант, находясь в Лермонтове, разместил в одном из мессенджеров комментарии с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды».

На время следствия обвиняемый заключен под стражу.

Наталья Белоштейн