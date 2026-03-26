Посещаемость ресторанов и баров Москвы сократилась на 12%

С 1 января по 23 марта количество чеков в ресторанах и барах по всей России сократилось на 3% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). В крупных городах снижение оказалось более заметным. В ресторанах и барах Москвы трансакций стало меньше на 12% год к году, Санкт-Петербурга — на 8%.

Одна из главных причин плохих показателей — падение реальных доходов населения, начавшееся летом прошлого года. Цены в то же время продолжают расти. Даже сегмент фастфуда, который традиционно считается более устойчивым к кризису, стал сбавлять темпы роста.

В 2025 году число визитов в заведения быстрого питания выросло на 4% год к году. В январе—марте 2026 года в Москве показатель прибавил 2%, в Санкт-Петербурге — 1%.

