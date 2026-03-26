«Сибна» займется строительством дороги на Ольхоне за 6,82 млрд рублей

ООО «Сибна» получило право на реконструкцию более чем 27-километрового участка автомобильной дороги на байкальском острове Ольхон. Итоги торгов подведены на официальном портале Иркутской области.

Контракт по итогам конкурса заключило ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области». Стоимость работ превысит 6,82 млрд руб. Завершить их предстоит в 2028 году.

«Проект максимально приближен к существующей оси дороги для сохранения эндемиков и объектов культурного значения, расположенных на Ольхоне. Специалисты проведут устройство земляного полотна и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на скорость автомобилей до 80 км/ч»,— говорится в сообщении областного правительства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибна», занимающееся строительством автодорог, зарегистрировано в Москве. Его единственным учредителем указан Сергей Глухов. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 175,15 млн руб. при выручке 5,166 млрд руб.

Валерий Лавский