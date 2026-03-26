Хоккеисты «Торпедо» не могут вылететь из Череповца после матчей play-off КХЛ

Игроки и тренерский штаб «Торпедо» не могут вылететь в Нижний Новгород из Череповца после второго матча стартового раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом пресс-служба клуба сообщила в Telegram-канале.

«Наша команда продолжает попытки добраться домой из Череповца. Вылет должен был состояться 12 часов назад, но в силу не зависящих от нас причин мы в данный момент по-прежнему находимся в аэропорту»,— говорится в сообщении «Торпедо». Ранее в аэропорту Череповца были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

После двух встреч в серии до четырех побед установилась ничья — 1:1. В первом матче победу одержало «Торпедо» (4:1), во втором — «Северсталь» (4:0). Третья игра противостояния должна пройти 27 марта в Нижнем Новгороде.

Таисия Орлова