Песков: Украина использует нефтепроводы как инструмент шантажа ЕС

Украина использует нефтепроводы и газопроводы в качестве механизма шантажа стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вызывает абсолютное недоумение та ситуация, когда… члены ЕС подвергаются шантажу энергетическому»,— сказал господин Песков на брифинге. Он отметил, что его также удивляет поведение Еврокомиссии. В этой ситуации Брюссель не защищает членов ЕС от «устрашений» Украины, хотя страна не входит ни в ЕС, ни в НАТО, пояснил пресс-секретарь.

С конца января был приостановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» из-за его повреждения. В феврале страны объявили о создании комиссии по проверке состояния нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский не допустил экспертов к трубопроводу. В ответ на ограничения Венгрия пригрозила приостановить важные для Украины поставки через страну и заблокировать новые санкции ЕС против России.