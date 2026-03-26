На Ставрополье гостиницы подорожают к лету на 11,5%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует среднюю цену за ночь в отелях Ставропольского края на уровне 14,3 тыс. руб. летом 2026 года. Это на 11,5% превышает прошлогодний показатель.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Регион занял четвертое место в топ-5 популярных направлений с самым сильным ростом цен на размещение, уступив Крыму, Алтаю и Калининградской области.

Пресс-служба АТОР ссылается на данные агрегатора TravelLine, который анализирует бронирования в гостиничном бизнесе. В Крыму цены взлетели на 15,3% до 13,8 тыс. руб., в Дагестане — на 7,8% до 10,7 тыс. руб. Краснодарский край, лидер по числу заездов, показал снижение на 1,8% до 14,4 тыс. руб. По России в целом средняя цена составит 13,2 тыс. руб., рост — 7,14%.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин», объясняет тенденцию замедлением инфляции в туризме. Общий рост цен по направлениям оценивают в 4–6%, вдвое меньше, чем в 2025 году. Крым поднял тарифы на 10% из-за высокого спроса, а Ставрополье пользуется популярностью санаториев Минеральных Вод.

За 2025 год рост цен в гостиницах составил 4–14% к 2024-му. В Ставропольском крае цены достигли 5 тыс. руб. за ночь (+11%), в Дагестане — 4,5 тыс. руб. (+7%). В 2025 году средняя цена в крае выросла до 11,7 тыс. руб., регион занял четвертое место в топ-10 самых дорогих регионов после Алтая (21,1 тыс. руб.), Ленобласти (13,2 тыс. руб.) и Подмосковья (11,8 тыс. руб.). Россия в среднем показала 8,9 тыс. руб. (+7,5%).

Инфляция в Ставропольском крае в январе 2026 года ускорилась до 6,09% в годовом исчислении против 6% по стране. Цены выросли на 1,89% к декабрю, выше общероссийских 1,62%. Это подстегивает отельеров. Летом 2024 года Forbes назвал Ставрополье самым дорогим регионом для отдыха с чеком 15 252 руб. за поездку, при этом санатории Минвод загружены на 100%.

Данные собирали из 4819 объектов размещения в крае, средний чек — 3,7 тыс. руб., но премиум-отели тянут вверх до 14,9 тыс. руб. за пять звезд. Туристы останавливаются на три дня, спрос растет на фоне восстановления внутреннего туризма после 2025 года. В Яндекс Путешествиях бронирования на лето 2026 года уже стартовали, с кешбэком и средним чеком 4,5 тыс. руб. в трехзвездочных отелях. Это делает край конкурентным с Краснодарским краем, где цены стабилизировались.

Станислав Маслаков