Регионы Сибири увеличили экспорт угля на восток зимой 2026 года

В январе—феврале 2026 года угледобывающие регионы Сибири значительно увеличили объем экспорта угля в восточном направлении. Итоги первых двух месяцев были подведены в ходе рабочей встречи полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева с губернатором Кемеровской области Ильей Середюком.

«Увеличение объема вывоза на восток в сравнении с прошлым годом наблюдается в Республике Хакасия в 2,5 раза, в Иркутской области — на 67%, в Республике Тыва — на 32%, в Новосибирской области — на 12%, в Кузбассе — на 4,3%»,— говорится в сообщении пресс-службы полпреда по итогам встречи. В целом за два месяца погрузка угля на экспорт в восточном направлении возросла на 12,6% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе—феврале 2026 года угольщики региона добыли 31,5 млн т угля, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. На экспорт было отправлено 8 млн т (минус 0,5 млн т), в том числе в восточном направлении — 4,62 млн т.

Валерий Лавский