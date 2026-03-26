РСПП: снижение ключевой ставки не сделало кредиты доступнее для бизнеса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал положительным фактором тренд на снижение ключевой ставки. Однако, по его словам, это по-прежнему не сделало кредиты доступнее для бизнеса.

«По опросам, две трети компаний заявили, что ставка по кредитам в 2025 году превышала 18%. Да и проблема неплатежей, которая стала одной из ключевых для бизнеса в прошлом году, была актуальной и остается актуальной и сейчас»,— рассказал господин Шохин на съезде РСПП (цитата по ТАСС).

Глава РСПП считает, что снижение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки будет способствовать восстановлению экономической активности. Он отметил, что при формировании денежно-кредитной политики нельзя сосредотачиваться только на инфляции — нужно также «учитывать цели восстановления экономического роста».

20 марта совет директоров ЦБ в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, сейчас она установлена на уровне 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила планы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Она говорила, что регулятор может снижать ключевую ставку быстрее, но только при определенных условиях — например, в случае «резкого спада экономики».

Подробности — в материале «Ъ» «Ей снова 15».