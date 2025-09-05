Минцифры показало список доступных при ограничении мобильного интернета сайтов
Минцифры России опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступность в случае ограничений работы мобильного интернета. Список опубликован в Telegram-канале ведомства.
В перечень вошли:
- сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru;
- национальный мессенджер Max;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- Дзен;
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы Мир;
- сайты правительства и администрации Президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
В ведомстве заявили, что список еще будет пополняться. Российские операторы связи в пилотном режиме уже начали обеспечивать доступ к перечисленным ресурсам.