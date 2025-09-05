Минцифры показало список доступных при ограничении мобильного интернета сайтов

Минцифры России опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступность в случае ограничений работы мобильного интернета. Список опубликован в Telegram-канале ведомства.

В перечень вошли:

сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru;

национальный мессенджер Max;

сервисы «Яндекса»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

Дзен;

Rutube;

официальный сайт платежной системы Мир;

сайты правительства и администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

В ведомстве заявили, что список еще будет пополняться. Российские операторы связи в пилотном режиме уже начали обеспечивать доступ к перечисленным ресурсам.