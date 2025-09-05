Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минцифры показало список доступных при ограничении мобильного интернета сайтов

Минцифры России опубликовало перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступность в случае ограничений работы мобильного интернета. Список опубликован в Telegram-канале ведомства.

В перечень вошли:

  • сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru;
  • национальный мессенджер Max;
  • сервисы «Яндекса»;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • Дзен;
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы Мир;
  • сайты правительства и администрации Президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

В ведомстве заявили, что список еще будет пополняться. Российские операторы связи в пилотном режиме уже начали обеспечивать доступ к перечисленным ресурсам.

