Апелляция поддержала приговор бывшему замглавы департамента Минобрнауки РФ

Вступил в законную силу приговор суда Красноярска, который назначил по восемь лет колонии и штраф по 11,9 млн руб. бывшему заместителю директора департамента Минобрнауки РФ Дмитрию Журавлеву и исполнительному директору фирмы «КМ-Финанс» Алексею Евдокименко по делу о коррупции при госзакупках сельхозтехники. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

«Сторона обвинения в апелляционном представлении попросила дополнить приговор решением о конфискации части полученной взятки в размере 620 тыс. руб., изъятых во время следствия. Судебная коллегия согласилась с доводами прокурора»,— сообщили в надзорном ведомстве. Доводы жалоб отклонены в полном объеме.

По материалам дела, в 2022 году чиновник Минобрнауки России предложил исполнительному директору «КМ-Финанс» содействие в заключении госконтрактов на закупку в лизинг сельхозтехники. За свое покровительство в признании фирмы победителем он потребовал откат в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги следовало перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.

Как указывается в деле, в 2022–2023 годах замдиректора департамента организовал направление в научные учреждения коммерческих предложений от имени фирмы и рекомендовал заключать госконтракты именно с ней. По итогам аукционов с «КМ-Финанс» было заключено 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн руб., из которых более 597,1 млн руб. пришлись на стоимость техники. Представитель коммерческой организации обязался передать госслужащему взятку в 11,9 млн руб.

По мере исполнения контрактов часть обещанной взятки в размере 6,85 млн руб. была передана адресату, рассказали в прокуратуре.

В июне 2024 года Дмитрия Журавлева и Алексея Евдокименко задержали. Чиновнику вменили в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), предпринимателю инкриминировали дачу взятки (ст. 291 УК РФ). В декабре 2025 года Кировский райсуд Красноярска вынес им приговор.

Илья Николаев