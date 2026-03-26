Песков: важные для РФ вопросы на переговорах по Украине пока не согласованы

На переговорах по урегулированию на Украине до сих пор не были согласованы вопросы, представляющие критический интерес для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основные, представляющие критический интерес для российской стороны вопросы по-прежнему не были согласованы,— сказал Дмитрий Песков. — С самого начала всем было понятно, и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Нет его до сих пор».

25 марта Дональд Трамп заявил, что добивается встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку стороны близки к заключению соглашения. До этого он говорил, что переговоры США с Россией по этому вопросу ведутся почти каждый день. О продолжении российско-американских контактов по Украине говорил и Кремль.

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.

Анастасия Домбицкая