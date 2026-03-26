На Ставрополье в феврале количество льготных ипотек сократилось на 64%

Банки Ставропольского края выдали в феврале 2026 года всего 308 льготных ипотечных кредитов на 1,5 млрд руб., что на 64% меньше по количеству и объему, чем в январе (866 кредитов на 4,2 млрд руб.), следует из данных объединенного кредитного бюро.

ОКБ зафиксировало средний чек в 4,8 млн руб. при сроке 338 месяцев, или 28 лет; льготные программы заняли 37% от всех жилищных кредитов по штукам и 54% по сумме. Директор по риск-менеджменту ОКБ Николай Филиппов объясняет обвал последним январским всплеском спроса по старым условиям — тогда почти 60 тыс. заемщиков по всей России успели оформить займы. С февраля стартовал новый этап льготной ипотеки с жесткими ограничениями, что сократило выдачи почти втрое к январю и на треть к февралю 2025-го — одному из слабых месяцев за годы.

По России банки выдали 22,26 тыс. льготных кредитов на 127,99 млрд руб., минус 62% к январю (57,89 тыс. на 346 млрд руб.) и минус 35% к февралю 2025-го (34 тыс.). Средний чек опустился до 5,7 млн руб. (с 5,8 млн в январе), срок — до 310 месяцев (25 лет 10 месяцев) против 330 месяцев ранее.

Николай Филиппов прогнозирует пессимистичный 2026 год: в отличие от 2025-го с его последовательным ростом и удвоением в IV квартале, сейчас нет стимулов для восстановления. Рынок охлаждается после отмены массовой льготной ипотеки; спрос переключился на адресные форматы вроде семейной и сельской, но они не компенсируют потери.

В Ставропольском крае портфель ипотечных кредитов на 1 февраля достиг 284,4 млрд руб. с годовым ростом 11,6% и просрочкой 1%, что банки объясняют жесткой политикой ЦБ по долгам и взносам. Аналогичный тренд охватил соседей: на Дону выдачи льготных ипотек обвалились на 78% в феврале. Федеральные эксперты отмечают падение заявок на ипотеку в новостройках на 46,6% к январю из-за новых лимитов по семейным программам. Центральный банк ужесточил требования, чтобы сдержать риски, а инфляция в крае в феврале выросла на 0,79% к январю при годовой 5,69% — ниже общероссийских 5,91%. Рынок недвижимости ждет стабилизации, но без послаблений спрос на жилье продолжит сжиматься.

Станислав Маслаков