ММК допустил введение акциза на импортную сталь в ближайшие четыре месяца

Акциз на импортную сталь будет введен в России в ближайшие три-четыре месяца, рассчитывает председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

«Мы сейчас обратились, чтобы защитить наш металлопрокат от китайского. Я думаю, что это будет введено в ближайшее время»,— сказал господин Рашников журналистам во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по ТАСС).

С начала 2022 года для российских предприятий действует акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней экспортной цены на стальные заготовки (слябы) по базису FOB в портах Южного федерального округа. С 1 августа того же года ставка акциза обнуляется, если цена на сляб опускается ниже 30 тыс. руб. за т.

Российские металлургические предприятия обсуждают возможность введения акциза на импортируемую стальную продукцию с осени 2025 года. В отрасли потребовали создать равные конкурентные условия для российских и иностранных производителей. 20 марта в Минпромторге сообщили ТАСС, что введение акциза на импортную сталь прорабатывается.

