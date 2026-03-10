Стальной экспорт выглядит блестяще

Премия на стальной прокат на российском рынке может снизиться на 27% в этом году из-за валютной переоценки, слабого спроса в ключевых отраслях и медленного снижения ключевой ставки. Как следствие, российские сталевары, пытаясь сохранить загрузку мощностей, могут быть вынуждены увеличить экспорт. Но и потенциал зарубежных рынков для производителей сильно ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году премия на стальной прокат на внутреннем рынке может снизиться с текущих значений на 27%, до $120 на тонну, прогнозируют аналитики «Эйлер». Стоимость проката на условиях отгрузки с завода (EXW), по их оценкам, снизится на 1%, до $590 за тонну. Экспортные цены в портах могут увеличиться на 9%, до $500 за тонну (FOB). В 2025 году премия на внутреннем рынке, по данным «Эйлер», составляла $155 за тонну при котировках на условиях EXW в $583 за тонну и ценах в $458 за тонну на базисе FOB.

Последние годы внутренний рынок был более маржинальным для российских металлургов, чей экспорт ограничен в том числе из-за санкций.

«Хотя мы ждем, что внутренние цены на сталь в России (в рублях) будут постепенно восстанавливаться в 2026 году, их рост в долларовом выражении будет нивелирован потенциальным ослаблением курса рубля. В результате экспортная альтернатива может стать несколько более привлекательной для сталеваров»,— говорит старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер» Никанор Халин.

В зоне наибольшего риска находятся арматура и сортовой прокат, считает советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов ожидает и коррекцию цен на стальные трубы. По его словам, в целом снижение внутренней премии в 2026 году связано с сокращением внутреннего спроса, остающейся высокой ключевой ставкой, а также кризисом в строительстве и машиностроении. По оценке ассоциации «Русская сталь» и «Северстали», потребление металлопроката в России в 2025 году упало примерно на 14%, до 38,9 млн тонн, и в 2026 году ожидается дальнейшее снижение спроса.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что сокращение премии на 20–25% по итогам 2026 года выглядит реалистично, особенно если ключевая ставка будет снижаться медленно, а стройка и машиностроение не дадут быстрого восстановления. По его мнению, по массовому прокату внутренняя премия к экспортной альтернативе к концу года опустится до однозначных величин в процентах, а по части позиций в отдельные месяцы может почти исчезать. В конце февраля, добавляет аналитик, металлургические заводы пытались поднять цену на арматуру на 2,5 тыс. руб. за тонну, что давало бы премию в размере около 3–5 тыс. руб., но рынок пока не был готов ее полноценно принять.

59,1 миллиона тонн составило производство проката в России в 2025 году, по данным корпорации «Чермет».

По данным BigMint, Россия по итогам 2025 года увеличила экспорт стали на 13% год к году, до 12,1 млн тонн, заняв шестое место среди крупнейших поставщиков. По темпам роста экспорта РФ уступила только Бразилии. Отгрузки выросли за счет отмены действовавших в 2024 году экспортных пошлин, а также в условиях слабого внутреннего спроса. Опрошенные “Ъ” участники рынка говорили, что эти данные включают часть сортамента и суммарные показатели объемов российского экспорта могут быть в два раза больше (см. “Ъ” от 20 февраля).

По словам Никанора Халина, основной рынок для экспорта российской стали — это Ближний Восток, но геополитическая ситуация в этом регионе ухудшается, что может затруднить наращивание поставок. По словам Максима Шапошникова, важными направлениями остаются Турция и Северная Африка. Определенные объемы, вероятно, осядут у посредников для перепродажи в ЕС, добавляет он. Владимир Чернов говорит, что Всемирная ассоциация стали (WSA) ожидает в развивающихся странах вне Китая рост потребления стали на 4,7% в 2026 году. В связи с этим, по его оценкам, российские металлурги могут увеличить экспорт еще на 5–10% к уровню 2025 года. Выше уйти будет сложно из-за санкций, логистики, платежных ограничений и того, что внешние рынки тоже не безразмерны, говорит Владимир Чернов.

Полина Трифонова