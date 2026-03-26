Виктор Орбан в кольце врагов

С приближением парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля, премьер Виктор Орбан развернул ожесточенное политическое и пропагандистское наступление на всех фронтах. На внешнем фронте удар был направлен на Украину — 25 марта Орбан заявил о прекращении поставок газа Киеву, пока тот не возобновит поставки в Венгрию нефти по трубопроводу «Дружба». Одновременно венгерские власти взялись за пятую колонну, занимающуюся подрывной деятельностью в интересах Украины, Евросоюза и оппозиционной партии «Тиса».

Фото: Marton Monus / Reuters Виктор Орбан

О намерении прекратить поставки газа на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти в Венгрию, Виктор Орбан сообщил в видеоролике в одной из соцсетей 25 марта. «До сих пор нам удавалось успешно защищаться от украинского шантажа, и благодаря защищенным (властями.— “Ъ”) ценам венгры платят самые низкие цены на автозаправочных станциях по всей Европе»,— начал с собственных заслуг премьер. И тут же добавил, что «для прорыва нефтяной блокады и обеспечения надежного энергоснабжения Венгрии сейчас необходимы новые меры».

Этой новой мерой он и объявил прекращение поставок из Венгрии на Украину газа, который Будапешт отныне намерен хранить внутри страны для собственных нужд.

Причиной усиления конфронтации между Будапештом и Киевом стало прекращение транзита в Венгрию российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Киев утверждает, что вынужден был остановить перекачку нефти из-за повреждений нефтепровода, якобы вызванных российскими авиаударами.

По уверению Венгрии и Словакии, также лишившейся российских поставок, Киев заблокировал транзит нефти целенаправленно под вымышленным предлогом и по политическим мотивам. Ранее Виктор Орбан уже пытался «вразумить» украинскую сторону, наложив вето на выделение Киеву кредита от ЕС в €90 млрд. («Нет нефти — нет и денег»,— прямо указал он на прошлой неделе), а также объявив на пару со словаками о приостановке экспорта дизеля Киеву.

Пытаясь разблокировать кредит Украине, Еврокомиссия направила туда технических экспертов, которые должны были оценить, что произошло с нефтепроводом, но украинские власти даже не допустили их на объект.

25 марта на брифинге в Киеве пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия сама проиграет от своего решения по газу.

«Если премьер-министр Орбан все же решит остановить поставки, мы считаем, что единственным последствием этого будет лишение экономики Венгрии и венгров более $1 млрд, которые Венгрия получила, например, в прошлом году»,— отметил он.

В 2025 году Венгрия действительно обеспечила около 40% всего импорта газа на Украину. И в условиях только нарастающего дефицита газа на мировом рынке из-за военных действий против Ирана замещение таких объемов выглядит для Киева весьма проблематично. Но, как подчеркнул Георгий Тихий, у Киева имеются достаточные запасы газа, а если кончатся и они, то «Украина знает, где взять необходимые объемы газа, даже если Венгрия прекратит поставки».

Между тем с приближением парламентских выборов 12 апреля — первого за 16 лет голосования, которое Виктор Орбан и его партия «Фидес» рискуют проиграть,— власти активно взялись за разоблачение не только внешних, но и внутренних врагов.

На этой неделе в стране грянули сразу два шпионских скандала, следы которых ведут к оппозиционной партии «Тиса» и той же Украине.

Начало первой истории было положено публикацией в венгерском издании Direct36, занимающемся журналистскими расследованиями. Оно сообщило о следственных действиях правоохранительных органов в отношении двух IT-специалистов, связанных с партией «Тиса».

Официальным поводом стала анонимка, обвинявшая их в хранении материалов с изображением сексуального насилия над детьми (никаких незаконных файлов на их компьютерах в итоге обнаружено не было). Однако реальным поводом для расследования оппозиционное издание назвало отказ одного из IT-специалистов от предложения неизвестного лица взломать компьютерную сеть «Тисы» и совершить хакерские атаки на партийные серверы в преддверии выборов.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр тут же заявил, что речь идет о преследовании «Тисы» «венгерскими спецслужбами по приказу Виктора Орбана и его семьи». «Этот случай, который я называю "Орбангейт", напоминает худшие злоупотребления коммунистической эпохи и серьезнее, чем Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента Никсона»,— написал Мадьяр в соцсетях.

Официальный Будапешт ответил на это обвинениями в адрес украинской разведки в проведении в Венгрии «беспрецедентной операции» с целью привести к власти по итогам предстоящих выборов оппозицию, более благожелательно расположенную к Киеву, чем нынешняя власть.

«Портал Direkt36, который также финансируется из-за рубежа, встал на защиту прошедших обучение на Украине ИТ-специалистов партии "Тиса", ложно представляя уголовное дело в отношении них как нападение на партию "Тиса". Правда заключается в том, что ИТ-специалисты, связанные с партией "Тиса", работали на украинцев и поддерживали регулярные контакты с посольством Украины в Будапеште. Это представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности»,— заявил 25 марта госсекретарь Венгрии Золтан Ковач.

Несколькими днями ранее на этой же неделе усилиями венгерского проправительственного праворадикального портала Mandiner была обнародована еще одна громкая шпионская история.

Правда, на этот раз в ней оказалась замешана уже не Украина, а некая страна Евросоюза.

По данным издания, известный венгерский журналист Сабольч Паньи, сотрудничающий с оппозиционными медиа Direkt36 и VSquare и спонсируемый из-за рубежа, сдал спецслужбе одной из стран Евросоюза мобильный номер министра иностранных дел Петера Сийярто, что позволило прослушивать его телефонные разговоры.

А дальше след привел от журналиста к людям из ближайшего окружения «Тисы», в частности к Аните Орбан (однофамилице премьера), которая в случае победы оппозиции может возглавить МИД Венгрии. Анита Орбан факт какого-либо сотрудничества с журналистом отвергла.

Все эти скандалы логично укладываются в контекст обостряющегося противостояния Виктора Орбана и руководства Евросоюза, недовольного позицией Будапешта по Украине и антироссийским санкциям.

Сюда же ложится и недавнее обвинение (со стороны европейских и американских СМИ со ссылкой на анонимных дипломатов ЕС) в адрес верного соратника Орбана Петера Сийярто, который якобы делился с главой МИД России Сергеем Лавровым секретной информацией со своих встреч с коллегами по ЕС.

Виктор Орбан между тем на прошлой неделе прямо обвинил Брюссель в спонсировании кампании по его отстранению от власти в ходе грядущих выборов в пользу оппозиции во главе с Петером Мадьяром. На таком фоне вполне вероятно, что в остающиеся до венгерских выборов пару недель война компроматов лишь усилится.

Наталия Портякова