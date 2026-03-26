Вступило в силу решение о взыскании с бывшего новосибирского силовика 4 млн руб.

Новосибирский областной суд признал законным решение Центрального райсуда, взыскавшего с бывшего полицейского свыше 4 млн руб. в доход государства. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.

По информации судебного ведомства, прокуратура направила в Центральный райсуд иск, потребовав взыскать с бывшего силовика более 7,3 млн руб., законность получения которых не подтверждена. По результатам рассмотрения требования были удовлетворены частично: у экс-полицейского в доход государства конфисковали 4,2 млн руб.

Бывший силовик, проработавший в органах почти четверть века, подал апелляционную жалобу, но потерпел неудачу.

