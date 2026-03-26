Детеныши «кошачьего медведя» родились в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке родились трое детенышей бинтуронга. О пополнении в вольере «кошачьих медведей» сообщила пресс-служба зоопарка.

В Новосибирске бинтуронги содержатся с 2010 года. Но первая пара малышей этих редких животных родилась в городском зоопарке только в 2025-м.

Млекопитающее семейства виверровых обитает в джунглях Юго-Восточной Азии. Бинтуронг внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов со статусом «уязвимый».

Валентин Романов