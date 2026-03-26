Politico: Евросоюз намерен 26 марта ратифицировать торговую сделку с США

26 марта Евросоюз проведет голосование по вопросу ратификации торговой сделки с США. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, предложение с большой вероятностью будет одобрено.

«После нескольких месяцев политических конфликтов Европарламент в 11:00 (13:00 мск) проголосует, имплементировать ли соглашение»,— указано в публикации.

В июле прошлого года США и ЕС заключили торговую сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Штаты, будут облагаться 15-процентной пошлиной. ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США. Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам американского президента, около $750 млрд.

Анастасия Домбицкая