Челябинский суд запретил распространение фильма «Господин Никто против Путина»

Судья Центрального районного суда Челябинска Ксения Бухаринова запретила на территории России распространение документального фильма «Господин Никто против Путина». В марте 2026 года картина получила «Оскар» за лучший документальный фильм.

«Иск прокурора был удовлетворен», — сообщили «Ъ» в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска. Как считает прокуратура, фильм выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту».

Фильм был снят педагогом-организатором Карабашской средней школы Павлом Таланкиным и режиссером Дэвидом Боренштейном. Кино повествует об изменениях учебного процесса после начала специальной военной операции на Украине. Павел Таланкин снимал происходящее в областной школе, где работал учителем. Дэвид Боренштейн написал сценарий и смонтировал фильм.

Виталина Ярховска, Челябинск

Новости компаний Все