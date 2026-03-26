В Башкирии усилят работу по предупреждению заболеваний у скота

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о необходимости «сработать на упреждение» для недопущения вспышек пастереллеза и бешенства животных. По его словам, органы власти усиливают контроль на ветеринарных постах, проводят совместные рейды, осмотры поголовья и разъяснительную работу.

Поводом для реакции региональных властей стала напряженная эпизоотическая ситуация в других регионах, особенно в Новосибирской области. Как рассказал господин Назаров, он поручил муниципалитетам и госкомитету Башкирии по ветеринарии провести внеочередные комиссии и усилить информационную компанию, а министерство сельского хозяйства должно разъяснить владельцам скота порядок страхования животных. Кроме того, изучается вопрос о закупке вакцин.

Ранее «РБК Уфа» со ссылкой на региональный госкомитет по ветеринарии заявил об отсутствии в Башкирии случаев злокачественной формы пастереллеза. Вместе с тем, в ведомстве назвали крайне высоким риск проникновения заболевания в регион.

Идэль Гумеров