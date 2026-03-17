Инфекция развилась до ЧС

Вспышка инфекции среди домашнего скота в Сибири стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. В Новосибирской области 16 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения бешенства и пастереллеза. Ранее местные власти начали уничтожать животных. Многие фермеры в итоге полностью лишились своих стад и требуют объяснений. Но официальной информации немного, что порождает все больше слухов.

ЧС действует во всем регионе. О решении сообщили только в понедельник, 16 марта, хотя местные паблики бурлят с середины февраля. В областном правительстве говорят, что документ есть давно, но имеет гриф «для служебного пользования». Опубликовать его обещают в скором времени.

Ветнадзор новых очагов уже несколько дней не находит. При этом жители обсуждают забой животных, который власти проводят в принудительном порядке. Пастереллез — заболевание крупного рогатого скота, и локализовать вспышку можно даже без радикальных мер, например, изолировав животных. Но чиновники пошли по другому пути, говорит главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, который живет в Новосибирске:

«Это бактериальное заболевание опасно и для человека. Все больше фиксируется таких случаев, проводят забой скота, его сжигают. Я ничего не знаю про ящур. Если что-то и слышал, то от нескольких контактов с селянами, которые, конечно, под очень тяжелым впечатлением.

Это серьезный карантин, от такого давно отвыкли, с таким давно не сталкивались.

Лично меня как человека, связанного с биологическим оружием, эта ситуация напрягает. Будь моя воля, я бы провел серьезное эпидемиологическое расследование, откуда все это могло взяться».

Вместе с тем власти обещают компенсации пострадавшим фермерам. Но они требуют юридической основы, подчеркнула партнер консалтинга Legal Principles Елена Ковалёва:

«Документы о введении ЧС в обязательном порядке должны публиковаться на портале правовой информации или сайте правительства региона. Там может не называться какая-то конкретная инфекция. Если говорить про изъятие скота, то оно должно происходить на основании соответствующего акта».

При этом зафиксированы и несколько очагов бешенства среди коров. Но пока животных умерщвляют в непосредственной близости от ферм. Это происходит на виду у местных жителей, а вот исчерпывающей информации населению до сих не представили, рассказал “Ъ FM” Михаил Выгузов, который живет в поселке, закрытом на карантин еще 8 марта:

«Беда пришла, как говорится, открывай ворота. Просто нет информации, что это за опасное заболевание, при котором мы продолжаем пить молоко. Покажите бумаги, разъясните, что происходит. Хорошо, если вы ввели карантин, то не давайте возможности вывозить продукцию. Вот на моих глазах заехало шесть "тонаров". И все это будут сжигать на расстоянии одного километра от нашего населенного пункта».

Потерявшим скот жителям пообещали выплатить компенсации — 688 тыс. руб. на семью из четырех человек. Но восстановить бизнес будет очень сложно, поскольку эти деньги всех потерь не покроют, поделилась владелица животноводческого хозяйства Гульнара Шарапова:

«Я много лет разводила, выращивала животных. Получается, нельзя есть продукцию, полученную из молока моих коров, сметану, творог, как и мясо. Нам запретили забой наших животных. Прививки мы всегда ставили. На сегодняшний день не хотят у наших коров брать анализы, вроде как документы подписаны, обратного хода нет.

Нам дают компенсацию — 171 руб. за килограмм, плюс 18 тыс. руб. на каждого члена семьи. Усыпляют скот, потом взвешивают туши. Самое большое я получу за корову, допустим, 30 тыс. руб., а, может, и того меньше».

По данным “Ъ”, случаи пастереллеза в Сибири начали фиксироваться с конца 2025 года. В Республике Алтай на середину января было 2 тыс. заболевших животных. Но 3 марта ограничения постепенно начали снимать, разрешив забой скота и продажу мяса. Ограничения действуют в Забайкалье и Бурятии.

Станислав Крючков