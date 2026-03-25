В Башкирии сообщают о риске заболевания скота пастереллезом

В Башкирии не зарегистрировали случаи злокачественной формы пастереллеза, но риск завоза инфекции в республику остается высоким, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на госкомитет республики по ветеринарии.

По словам заместителя председателя госкомитета Гузели Бронниковой, в некоторых регионах появилась информация о возникновении вспышек опасного заболевания. Она назвала крайне высоким «риск того, что заболевание может проникнуть в республику». Государственная ветеринарная служба региона постоянно проводит комплекс профилактических и карантинно-ограничительных мероприятий, заверила Гузель Бронникова.

В их числе — выявление и пресечение неправомерных перевозок сельскохозяйственных животных и животноводческой продукции. Специалисты государственной ветеринарной службы вместе с сотрудниками ГИБДД дежурят на дорогах федерального и регионального значения. Они ищут водителей, нелегально перевозящих сельскохозяйственный скот.

Также, по словам заместителя председателя комитета, специалисты ведомства разъясняют жителям Башкирии, что любые перемещения скота нужно согласовывать с ветеринарами, а при выявлении заболевших животных — сообщать в компетентные органы.

Как отмечал «Ъ», 16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пастереллеза и бешенства. При этом уничтожать крупный рогатый скот местных фермеров «в профилактических целях» власти начали еще раньше, в принудительном порядке.

Майя Иванова