В ВТБ назвали три влияющих на снижение ставки фактора

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов назвал три фактора, которые могут повлиять на решения Банка России по снижению ключевой ставки. Среди них — слабая динамика ВВП, изменение цены отсечения в новом бюджетном правиле и укрепление рубля.

Господин Пьянов отметил, что слабая экономическая активность может заставить ЦБ быстрее снижать ставку. Информация о том, как росла экономика России в первом квартале, появится только в мае. Поэтому влиять на решения Банка России она будет с большим лагом, считает первый зампред правления ВТБ.

В кредитной организации пояснили, что более низкая цена отсечения нефти будет способствовать сокращению бюджетного импульса. Это может стать обоснованием для более резкого снижения ключевой ставки. Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель. «В сентябре, когда будет утверждаться бюджет на следующие годы, мы точно узнаем, какая будет цена отсечения»,— сказал Дмитрий Пьянов.

Господин Пьянов добавил, что сейчас в России «складывается идеальный попутный ветер» для укрепления рубля. По его словам, на это повлияли планы Минфина пересмотреть бюджетное правило в 2027 году. «Поэтому эти три фактора будут определять, сдвинется ли траектория ставки ниже, чем мы ожидаем. Но пока все двигается по нашему базовому сценарию»,— заключил первый зампред правления ВТБ.

В феврале ВТБ прогнозировал снижение ключевой ставки до 12% и ниже к концу 2026 года. До конца года инфляция снизится до 5,3%. 20 марта совет директоров ЦБ снизил показатель до 15% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подтвердила планы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Подробности — в материале «Ъ» «Ей снова 15».