Независимое рейтинговое агентство АКРА установило рейтинг кредитоспособности инвестиционно-технологического холдинга ПАО «Софтлайн» на уровне А-(RU), прогноз по рейтингу «стабильный». Это предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. По словам финансового директора ПАО «Софтлайн» Артема Тараканова, рейтинг подтверждает устойчивость бизнес-модели компании, которая сочетает рост, в том числе за счет собственных высокорентабельных решений с консервативным подходом к управлению долговой нагрузкой. Кроме того, этот уровень рейтинга расширяет для «Софтлайн» доступ к рынкам капитала на более привлекательных условиях, снижает стоимость заимствований и создает дополнительные возможности для финансирования.

Комитеты по стратегии и устойчивому развитию и кадрам и вознаграждению при наблюдательном совете АЛРОСА рекомендовали продлить контракт гендиректору компании Павлу Маринычеву еще на три года. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев. В мае 2023 года набсовет АЛРОСА избрал Маринычева на пост гендиректора-председателя правления алмазодобывающей компании сроком на три года вместо Сергея Иванова.

Предприятиям сферы услуг удалось решить проблему дефицита персонала. Это следует из опроса FitnessData. Причина — замедление темпов новых открытий, автоматизация процессов и стремление компаний повысить нагрузку каждого сотрудника. Такой подход помогает бизнесу снизить затраты на фонд оплаты труда и приводит к сокращению темпов роста зарплат, полагают эксперты, мнение которых приводит “Ъ”.