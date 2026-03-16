Партия власти и оппозиция Венгрии обозначили своих главных врагов

За четыре недели до парламентских выборов в Венгрии в Будапеште 15 марта прошли два параллельных митинга: один — в поддержку премьер-министра Виктора Орбана, другой — лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. Оба мероприятия собрали сотни тысяч людей. Если для действующего главы правительства главным объектом критики стал украинский лидер, назначенный на роль чуть ли не главного врага Венгрии, то для оппонента Виктора Орбана таковым предсказуемо оказался сам действующий премьер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Marton Monus / Reuters Участник митинга «Марш мира» в поддержку Виктора Орбана Фото: Marton Monus / Reuters Участники митинга «Марш мира» в поддержку Виктора Орбана Фото: Marton Monus / Reuters

Митинги в поддержку венгерского премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» и оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром прошли 15 марта, когда в стране отмечают годовщину Венгерской революции 1848 года против Австрийской империи. Эти две акции стали одними из самых многочисленных за последние годы. Поддержать соперников на предстоящих парламентских выборах 12 апреля вышли сотни тысяч человек, что стало демонстрацией сильной поляризации общества. Оппозиция по-прежнему лидирует в опросах общественного мнения, опережая партию власти более чем на 10%. При этом еще в феврале наиболее авторитетный центр общественного мнения Median сообщал о разрыве в 20% в пользу «Тисы».

Однако полагаться на опросы общественного мнения в Венгрии довольно трудно. Проправительственные организации показывают преимущество «Фидеса», а независимые и оппозиционно настроенные — бесспорное лидерство «Тисы».

Разрыв между показателями может с легкостью достигать 15–20%, что больше похоже на войну цифр, чем на статистическую погрешность. И тем не менее ясно одно: партия власти впервые за 15 лет оказалась в позиции, где победа ей не гарантирована.

Но и поздравлять оппозицию тоже преждевременно: из-за особенностей избирательной системы Венгрии может сложиться ситуация, когда «Тиса» окажется второй даже с преимуществом по числу отданных за нее голосов. Тем более что за последние полтора месяца большинство опросов показывают сокращение разрыва между двумя политическими силами.

Причина — в ожесточенном конфликте между Будапештом и Киевом и лично Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским на фоне приостановки работы нефтепровода «Дружба» в конце января. Отношения между двумя политиками накалились до такой степени, что Орбан назвал Украину врагом, а Зеленский пригрозил своему оппоненту визитом украинских военных. В итоге украинский лидер стал для Орбана главным антигероем его избирательной кампании: плакаты с ухмыляющимся Зеленским и фразами «Не дайте Зеленскому смеяться последним» или сгенерированные ИИ изображения последнего в образе просителя появились на улицах страны. Антиукраинские плакаты и транспаранты с надписью «Мы не будем украинской колонией» стали неотъемлемым атрибутом организованного Орбаном «Марша мира».

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяра Фото: Bernadett Szabo / Reuters Участники митинга «Национальный марш» в поддержку лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяры Фото: Bernadett Szabo / Reuters Участники митинга «Национальный марш» в поддержку лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяры Фото: Bernadett Szabo / Reuters

С трибуны на площади Кошута возле здания венгерского парламента Виктор Орбан практически сразу же обрушился с критикой на Украину и Зеленского. «Это тысячелетнее государство венгров, и вы думаете, что с помощью нефтяной блокады и шантажа вы сможете нас запугать?» — косвенно обратился к недругу венгерский премьер. Он представил текущий конфликт с Украиной как часть более широкой кампании по противостоянию Брюсселю и оппозиции, обозначив водораздел: Украина, ЕС и оппозиция хотят втянуть Венгрию в войну, в то время как он, Орбан, желает мира.

«Мы стоим на распутье. Я знаю, каково это. Я уже был здесь раньше, когда, будучи молодым, я сказал "нет" Советскому Союзу. Помните, мы не приглашаем их, мы отправляем их домой. Я стоял на распутье, когда, будучи премьер-министром, сказал "нет" немцам в вопросе миграции. Я стоял на распутье, когда сказал "нет" Брюсселю в вопросе войны. И сейчас я стою на распутье вместе с вами, когда говорю "нет" украинцам»,— заявил лидер «Фидеса».

Окрестив грядущие парламентские выборы историческими, Орбан призвал своих сторонников к максимальной мобилизации, чтобы побить рекорд четырехлетней давности и набрать в общей сложности более 3 млн голосов в поддержку правительства.

«Нам предстоит выбрать, кто сформирует правительство: я или Зеленский? Я с должной скромностью предлагаю себя в качестве кандидата»,— заявил он.

«Национальный марш» оппозиции по традиции занял площадь Героев. «12 апреля мы одержим такую великую победу, что ее будет видно не только с Луны, но и из Кремля»,— пообещал лидер «Тисы». В отличие от Орбана, Мадьяр заметно меньше говорил об Украине, но зато не скупился на обвинения в адрес премьера, упрекая его в попытках удержать власть любой ценой. «Провокации войной, угрозы войной, разжигание войны. Это его главное оружие против венгерского народа»,— заявил он. Не позабыл Мадьяр упомянуть в этом ряду и о коррупции, неэффективном расходовании бюджета и перманентной вражде с Евросоюзом, которая лишь вредит стране. По его словам, место Венгрии — в НАТО и в ЕС, и он готов возродить подорванные Орбаном демократические институты и восстановить независимость венгерских судов, чтобы разблокировать выделение стране европейских кредитов. «Мы не боимся. Мы научились у наших предков, что ничто не вечно»,— заявил Мадьяр.

Вероника Вишнякова