Фонтаны в Новороссийске запустят с 15 апреля в пробном режиме

В середине апреля в Новороссийске включат фонтаны в тестовом режиме. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Официальное открытие сезона фонтанов запланировано на 1 мая. По словам главы Новороссийска, в настоящее время коммунальщики производят расконсервацию фонтанов и их очистку, а также проверяют технику.

Андрей Кравченко отметил, что ежедневно в Новороссийске работают порядка 500 сотрудников коммунальных служб. Они поддерживают санитарный порядок, осуществляют покос травы, уборку мусора и прочие работы по благоустройству.

