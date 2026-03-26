Краснодар и Сочи вошли в топ-5 спонтанных поездок марта

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» представил рейтинг наиболее востребованных направлений марта 2026 года, где бронирование осуществлялось за один-два дня до начала проживания. В пятерку лидеров вошли Краснодар и Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно данным исследования, наибольшую долю спонтанных поездок заняла Москва — 18%. Второе место занял Санкт-Петербург. Краснодар расположился на третьей позиции с долей 9%, Сочи — на четвертой с показателем 4%.

В список также вошли Казань, Ялта, Севастополь, Геленджик и Нижний Новгород. Замыкает десятку популярных направлений Симферополь.

Как отмечают аналитики сервиса, интерес к спонтанным поездкам продолжает расти. Туристы все чаще принимают решение о путешествии в короткие сроки, ориентируясь на текущие возможности и желание сменить обстановку.

Средняя продолжительность поездки в Краснодар составляет две ночи, при этом стоимость проживания достигает 2,8 тыс. руб. за ночь. В Сочи туристы также останавливаются в среднем на две ночи, где цена размещения составляет 3,1 тыс. руб. за сутки. В Геленджике аналогичная длительность поездки сопровождается более высокой стоимостью — около 3,6 тыс. руб. за ночь.

Ранее сообщалось, что Сочи и Краснодар вошли в число наиболее востребованных направлений для автопутешествий в России по итогам марта 2026 года. По данным исследования, средняя продолжительность поездок в Сочи составляет около трех ночей при стоимости 3,6 тыс. руб. за сутки, тогда как в Краснодаре туристы останавливаются примерно на две ночи со средней ценой 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик