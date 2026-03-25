Никто снова не выкупил липецкие и курские активы «Конти» за 5 млрд рублей

Не состоялся повторный аукцион по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти». Это следует из итогового протокола тендера. В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Начальная цена составляет 4,8 млрд руб.

На участие в аукционе заявилось только алтайское ООО «РСО Фаворит плюс» Сергея Рудометова, которое занимается арендой и управлением недвижимостью. Однако компания предоставила не все необходимые документы, поэтому ее не допустили до участия в торгах. Предыдущий аукцион по продаже курских и липецких активов «Конти» не состоялся из-за отсутствия заявок.

Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.).

Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение имущества «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 3,1 тыс. человек, при этом в «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» работают один и два сотрудника соответственно.

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска решил обратить в доход государства акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс». Параллельно суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми фигурантов, которые, по данным Генпрокуратуры РФ, контролировали эти юридические лица и финансировали украинские вооруженные формирования: в их числе экс-министр инфраструктуры Украины при президенте Викторе Януковиче Борис Колесников, считающийся фактическим владельцем группы «Конти».

Алина Морозова