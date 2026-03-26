МЧС хочет координировать всю противоминную деятельность в России

МЧС может стать координирующим органом в сфере противоминной деятельности на территории РФ, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, уже подготовлен соответствующий проект указа.

Глава МЧС Александр Куренков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил министр, МЧС необходимо будет выработать единый порядок проведения работ по очистке местности от взрывоопасных предметов. Также ведомство займется организацией и координацией деятельности всех структур и организаций, привлекаемых к данной работе.

«На МЧС России будет возложена дополнительная функция по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области противоминной деятельности на территории РФ»,— рассказал господин Куренков в интервью ТАСС.

В России для выполнения работ по разминированию задействуют МЧС, Минобороны и Росгвардию. Также иногда привлекают коммерческие компании, однако глава МЧС раскритиковал их работу, назвав ее недобросовестной. В частности, иногда такие компании берутся обследовать территории, уже разминированные спасателями.

