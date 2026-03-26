МЧС хочет координировать всю противоминную деятельность в России
МЧС может стать координирующим органом в сфере противоминной деятельности на территории РФ, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, уже подготовлен соответствующий проект указа.
Глава МЧС Александр Куренков
Как пояснил министр, МЧС необходимо будет выработать единый порядок проведения работ по очистке местности от взрывоопасных предметов. Также ведомство займется организацией и координацией деятельности всех структур и организаций, привлекаемых к данной работе.
«На МЧС России будет возложена дополнительная функция по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области противоминной деятельности на территории РФ»,— рассказал господин Куренков в интервью ТАСС.
В России для выполнения работ по разминированию задействуют МЧС, Минобороны и Росгвардию. Также иногда привлекают коммерческие компании, однако глава МЧС раскритиковал их работу, назвав ее недобросовестной. В частности, иногда такие компании берутся обследовать территории, уже разминированные спасателями.