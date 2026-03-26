Глава МЧС раскритиковал бизнес за недобросовестное разминирование

МЧС зафиксировало случаи недобросовестного выполнения коммерческими компаниями работ по разминированию территорий, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Также эти компании периодически берутся обследовать территории, уже разминированные подразделениями МЧС.

Как уточнил господин Куренков, в России для выполнения этих работ привлекают силовые ведомства — МЧС, Минобороны и Росгвардию. Помимо них могут задействовать сотрудников коммерческих организаций.

«На практике имеются случаи недобросовестного выполнения коммерческими организациями задач...Такие коммерческие подрядчики проводят поиск взрывоопасных предметов, осуществляют их складирование, а затем подают заявку к нам в МЧС России для их уничтожения»,— заявил министр в интервью ТАСС.

Александр Куренков напомнил, что из-за «специфики и узкой направленности» в России практически отсутствует нормативное регулирование выполнения работ по разминированию коммерческими организациями. В частности, «очистку местности» относят к одному из видов инженерно-геологических изысканий. При этом объемы работ по разминированию, проводимые госструктурами, значительно больше, чем у коммерческих организаций, заверил он.

МЧС планирует в течение трех лет увеличить численность саперов для разминирования территорий в пять раз. Также в центральном аппарате МЧС создадут управление противоминной деятельности и пиротехнические группы в Курской и Херсонской областях.