Иск Долиной к мошенникам начнут рассматривать 31 марта

Балашихинский суд Подмосковья 31 марта проведет предварительное заседание по иску певицы Ларисы Долиной о возмещении вреда на 176 млн руб. к обманувшим ее мошенникам. Об этом сообщили ТАСС в суде.

В 2024 году артистка продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже Лариса Долина заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за певицей, не вернув деньги госпоже Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд признал покупательницу собственницей жилья. В январе 2026-го Полина Лурье получила ключи от жилплощади, а Лариса Долина переехала на съемную квартиру.

В ноябре Балашихинский горсуд приговорил к заключению на сроки от четырех до семи лет четырех участников аферы с квартирой народной артистки. Требования же госпожи Долиной на 175 млн руб. суд рассматривать не стал.

