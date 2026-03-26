Nike продлил в России действие фирменной галочки

Nike продлил на 10 лет срок действия исключительного права на товарный знак - фирменную галочку бренда. Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в 2006 году. Дата истечения срока товарных знаков — 2036 год, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В 2022 году после начала военной операции из России ушли многие западные бренды, в том числе популярные производители обуви Nike, Adidas, New Balance. По итогам 2025 года, продажи обуви с признаками контрафакта в России сократились на треть в целом по рынку, а в онлайн-канале такой продукции стало меньше на 12%. Однако эксперты считают, что в некоторых категориях, например в кроссовках, доля подделок, реализуемых через онлайн-канал, может быть значительно выше.

