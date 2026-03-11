Рынок не палится

Продажи обуви с признаками контрафакта по итогам 2025 года сократились на треть в целом по рынку, а в онлайн-канале такой продукции стало меньше на 12%. Однако в некоторых категориях, например в кроссовках, доля подделок, реализуемых через онлайн-канал, может быть и значительно выше, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По итогам 2025 года продажи обуви с признаками контрафакта сократились на 32%, с нарушением разрешительных документов — на 64%, а без маркировки — на 86%. Такие данные по запросу “Ъ” предоставили в Центре перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»).

Показатели онлайн-продаж подделок в обувной категории тоже снижаются, но чуть менее быстрыми темпами. В 2025 году система маркировки зафиксировала более 57 млн нарушений на онлайн-площадках — на 12% меньше, чем в 2024 году. При этом около трех четвертей таких нарушений были связаны с продажей контрафакта, отметили в ЦРПТ.

1,3 тысячи рублей составил средний чек при покупке в России одежды и обуви в январе—сентябре 2025 года, по данным «Платформы ОФД».

В категории спортивной обуви показатель может достигать 70%, если речь идет об известных брендах, говорит директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По данным контрольных закупок, которые в 2025 году проводил Brand Monitor, этот показатель может быть еще выше. Но онлайн-канал в этом плане более прозрачен: в силу открытости и масштабов увидеть контрафакт там проще, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Жалобы на контрафакт на маркетплейсах нередко становятся и частью конкурентной борьбы между продавцами, отмечает господин Соколов. По его словам, независимо от количества товаров на площадке из всех жалоб правообладателей подтверждается около 48% обращений. А остальные 52% обращений — это, как правило, действия конкурентов друг против друга.

Онлайн-площадки используют самые разнообразные инструменты для контроля за оригинальностью товаров.

В Ozon отметили, что их продавцы обуви обязаны иметь маркировку в «Честном знаке». В Wildberries рассказали, что используют все возможные варианты для подтверждения происхождения товаров — будь то маркировка, размещение ссылок на декларации, подтверждающие качество и безопасность товаров, или верификация правообладателей.

На «Яндекс Маркете» для получения значка «оригинал» продавец должен представить свидетельство на товарный знак, договор с правообладателем или лицензионное соглашение. Похожая система с пометками «оригинал» действует и в «Авито», где для премиальных брендов существует аутентификация: она заключается в оценке товара экспертами по фото. В Lamoda отметили, что сотрудничают в основном напрямую с импортируемыми брендами или авторизованными поставщиками.

Как рассказали в ЦРПТ, в 2026 году они усилили работу с онлайн-площадками. В январе структура подписала «дорожную карту» с Ozon и Wildberries. По ней маркировка становится обязательным фильтром для размещения товара на витрине. В результате в феврале количество нарушений при продаже обуви на площадках снизилось на 29% по сравнению с январем, говорят в ЦРПТ.

Но, несмотря на усилия площадок по борьбе с контрафактом, профильные ведомства продолжают находить его там. Например, на прошлой неделе Роспотребнадзор выявил схему по продаже подделок под брендами Adidas, Nike, Dr. Martens и Asics на Wildberries. Псевдопроизводство работало в Дагестане, с начала 2026 года оно вывело в оборот 7 тыс. пар подделок.

При этом большая часть — до 80% — поддельной обуви в спортивной подкатегории все же ввозится в Россию из-за рубежа, отмечает Артур Гафаров. Такой контрафакт попадает в страну через карго-схемы или, например, манипулирование таможенными кодами. Себестоимость изготовления подделок может не сильно отличаться от стоимости изготовления оригинальных товаров, если речь идет об относительно качественных репликах, говорит эксперт. Но чем ниже качество подделки и хуже используемые материалы, тем больше разница в их себестоимости — в некоторых случаях она может быть кратной. Аналогичная ситуация и с розничной ценой подделки, которая может быть в полтора-два раза ниже, чем у оригинала, заключает господин Гафаров.

Виктория Колганова