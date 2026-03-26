Виновному в убийстве главреда «Курганских вестей» дали 11 лет колонии

Челябинский областной суд вынес приговор Александру Штингеру, обвиняемому в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, Александру Штингеру необходимо компенсировать моральный вред в размере 5 млн руб. В срок лишения свободы засчитают время нахождения в СИЗО — порядка пяти лет.

Ранее, помимо Александра Штингера, в причастности к убийству подозревали и обвиняли Ивана Курпишева. Следствие полагало, что они действовали сообща в составе организованной преступной группировки. Дело рассматривалось в присутствии присяжных заседателей. Александра Штингера также обвиняли в мошенничестве при оказании адвокатских услуг. 30 января этого года присяжные вынесли вердикт и оправдали Ивана Курпишева. Александра Штингера они признали виновным только в убийстве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», главный редактор газеты «Курганские вести» Владимир Кирсанов пропал в мае 2001 года. По версии следствия, убийство произошло в его гараже в Кургане. Тогда его подкараулили, после чего ударили несколько раз по голове дубинкой и кулаками. После этого тело журналиста вывезли на его собственном автомобилей в неизвестном направлении. Оно до сих пор не найдено.

Мотивом преступления считается критическая статья о связях правительства Курганской области с ОПГ, которую готовил Владимир Кирсанов.

Ольга Воробьева