Груз «двести» за «Курганские вести»

Оправдательный вердикт вынесли присяжные в Челябинском областном суде Ивану Курпишева — одному из двух обвиняемых в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Его предполагаемый сообщник адвокат Александр Штингер был признан виновным. Следствие утверждало, что фигуранты подкараулили журналиста возле его гаража, избили до смерти, а затем спрятали труп. Организатор и заказчик преступления были убиты несколько лет назад. Мотивом преступления гособвинение считает имевшийся у господина Кирсанова компромат на курганское правительство, в частности обвинения в связях с ОПГ «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Штингер (справа) и Иван Купришев (слева )

Фото: Ольга Воробьева Александр Штингер (справа) и Иван Купришев (слева )

Фото: Ольга Воробьева

30 января в Челябинском областном суде присяжные заседатели вынесли вердикт по уголовному делу об убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова в 2001 году. Полностью оправдан один из двух обвиняемых — Иван Курпишев. Его освободили из-под стражи в зале суда. Второго — Александра Штингера, присяжные признали виновным в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Адвокат Ивана Курпишева Анастасия Межерова сообщила „Ъ-Южный Урал“, что 4 марта в облсуде пройдет обсуждение последствий вердикта присяжных, после чего судья примет решение о сроке наказания для Александра Штингера.

СКР предъявил им обвинение по п. «б, ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство лица в связи с его служебной деятельностью группой по найму) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (участие в банде). Кроме того, по версии следствия, Иван Курпишев был причастен еще к двум убийствам — курганских бизнесменов Вахида Закриева и Сурена Арутюняна в 2003-м и 2008 году соответственно (ч. 2 ст. 105). Александра Штингера кроме убийства вменяли мошенничество при оказании адвокатских услуг (ч. 2 ст.159 УК РФ). Присяжные признали подсудимых невиновными в этих преступлениях.

Индивидуальный предприниматель Иван Курпишев ранее входил в общественную палату Кургана и возглавлял подразделение Российской ассоциации армспорта в Курганской области. С 2018 года жил в Калининграде. Александр Штингер работал в Кургане адвокатом.

Журналист Владимир Кирсанов пропал в мае 2001 года. Следствие считает, что его убили в собственном гараже в гаражном строительном кооперативе №28 в Кургане. Гособвинитель на процессе сообщил, что 17 мая Александр Штингер и Иван Курпишев подкараулили Владимира Кирсанова, предварительно изучив его распорядок дня, маршруты передвижения и места пребывания. Александр Штингер следил за окружающей обстановкой, пока Иван Курпишев избивал журналиста кулаками и металлической дубинкой, считает следствие. В деле говорится, что тело Владимира Кирсанова вывезли в неизвестное место в его же автомобиле, потом оставили машину у здания редакции «Курганские вести». Останки журналиста до сих пор не найдены.

Причиной преступления следствие считает публикации Владимира Кирсанова с критикой правительства области. Предполагается, что журналист готовил к публикации статью о связях чиновников с организованной преступной группировкой «Локомотив». Во время рассмотрения дела в Челябинском областном суде прокурор сообщил о причастности к убийству двух участников ОПГ — Геннадия Прокудина и Сергея Аракелова. Первого правоохранители считают одним из заказчиков преступления, второго — непосредственным организатором. Оба фигуранта были убиты в 2007-2008 годах.

Иван Курпишев и Александр Штингер в суде отрицали вину. Однако, во время предварительного следствия господин Штингер дал признательные показания и подробно рассказал о произошедшем в гараже. Впоследствии он отказался от своих слов, объяснив это в суде долгой изоляцией от общества и необходимостью выйти из СИЗО из-за болеющей жены.

По версии защиты, в день предполагаемого убийства 17 мая 2001 года журналист якобы был жив. Адвокаты указывали на имевшиеся у их подзащитных алиби и обстоятельства, из-за которых те не могли находиться в районе гаражного кооператива в тот день.

В 2020 году курганское управление СКР решило вернуться к расследованию исчезновения Владимира Кирсанова. Как сообщало ведомство, было проведено более 100 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 300 человек, пришлось проанализировать и проверить не одну комбинацию причастных к исчезновению журналиста лиц, прежде чем удалось воссоздать картину произошедшего и задержать лиц, непосредственного совершивших убийство. В 2021 году силовики задержали Ивана Курпишева и Александра Штингера. В 2023 году региональное управление СКР завершило расследование. Сначала дело направили Курганский областной суд, но один из обвиняемых подал ходатайства об изменении подсудности и рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В результате материалы передали в Челябинский областной суд. Разбирательство постоянно тормозили жалобы подсудимых. По этой причине дело начали рассматривать в суде только в ноябре 2025 года.

Ольга Воробьева, Челябинск