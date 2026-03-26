Президент Кубы подтвердил предварительные контакты с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что кубинская и американская стороны инициировали контакты, которые подготовят основу для полноценных переговоров. При этом он отметил, что Гавана пока не понимает, какие цели преследует Вашингтон. Об этом Мигель Диас-Канель рассказал в интервью телеканалу Canal Red.

По словам кубинского президента, представители страны недавно встретились с сотрудниками Госдепартамента США, чтобы «обсудить двусторонние разногласия и найти решения». Мигель Диас-Канель рассказал, что американские переговорщики пока не выдвигали каких-либо требований.

«До этого этапа мы пока не дошли. Мы начали разговоры, чтобы затем выстроить повестку для обсуждения, которая может привести к переговорам, — сказал господин Диас-Канель. — Этот процесс также был поддержан международными посредниками. Я не буду их называть».

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был прекращен. Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая будет поставлять топливо на остров. 13 марта Мигель Диас-Канель сообщил, что «кубинские официальные лица недавно провели переговоры с представителями правительства Соединенных Штатов» о снятии нефтяной блокады. О результатах не сообщалось. Как отмечал кубинский президент, последние три месяца остров не получает нефти, что привело к частым перебоям в электроснабжении. Полное отключение электричества в ночь на 22 марта затронуло почти 10 млн человек.

