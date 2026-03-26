МЧС в пять раз увеличит численность саперов для разминирования территорий

МЧС России в течение трех лет намерено увеличить численность своих пиротехнических подразделений в пять раз для разминирования освобожденных и приграничных территорий. Также в центральном аппарате МЧС создадут управление противоминной деятельности, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

По словам министра, численность саперов нарастят с нынешних 753 человек до 3562. Сейчас соответствующий проект указа проходит согласование. Господин Куренков уточнил, что благодаря этому вырастет численность реагирующих подразделений. МЧС также пересмотрело структуру своих пиротехнических подразделений. Они работают в составе спасательных центров, специализированных отрядов в Крыму, Севастополе, ДНР и ЛНР, а также специализированных пожарно-спасательных частях (СПСЧ) еще в нескольких регионах.

«Мы приняли решение исключить пиротехнические группы СПСЧ из состава ряда главных управлений МЧС... При этом создать пиротехнические группы в ГУ МЧС России по Курской и Херсонской областям, увеличить численность пиротехнической группы в составе главка в Брянске, а также сохранить пиротехнические подразделения в Белгородской и Волгоградской областях»,— рассказал Александр Куренков в интервью ТАСС.

В ДНР планировали построить полигон для подготовки спасателей и саперов МЧС. Предполагалось, что обучаться на полигоне будут спасатели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.