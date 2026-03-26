Россия передала ООН доклад о пытках российских военнопленных

Россия направила в ООН два доклада с доказательствами нарушений третьей Женевской конвенции в отношении российских военнопленных. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Мы передали два сборника по пыткам, там речь идет о нарушении третьей Женевской конвенции, о пытках военнопленных. Мы привели неопровержимые доводы: прямую речь, цитаты людей, которые вернулись из украинского плена»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

По его словам, российская сторона сосредоточилась на описании системы секретных тюрем, существующей на Украине. Господин Мирошник назвал это «жесточайшим нарушением норм международного гуманитарного права» и военным преступлением. Правозащитные организации пытаются закрывать на это глаза, считает дипломат.