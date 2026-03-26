Reuters: Иран попросил прекратить удары Израиля по «Хезболле»

Иран заявил посредникам, что любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем должно включать Ливан и шиитское движение «Хезболла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Иран проинформировал посредников об этом еще в середине марта. Высокопоставленный иранский чиновник подтвердил, что Тегеран пока не отклонил предложение США о завершении боевых действий.

Иранский телеканал Press TV со ссылкой на представителя властей сообщил, что Тегеран хотел бы заключить сделку, которая остановила бы боевые действия как с Ираном, так и с другими «группами сопротивления» в регионе. Один из региональных источников добавил, что «Хезболла» получила от Ирана гарантии относительно своего участия в более широком урегулировании.

Израиль начал военную операцию в Ливане после того, как «Хезболла» открыла огонь по Израилю в знак солидарности с Тегераном. По данным ливанских властей, в результате ударов погибли более 1 тыс. человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

В администрации США агентству заявили, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане». Израильские источники Reuters назвали два фронта — иранский и ливанский — не связанными между собой.