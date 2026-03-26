Делегация Госдумы, предположительно, прибыла в посольство России в Вашингтоне

Автомобильный кортеж, в котором, предположительно, находятся члены российской парламентской делегации, заехал на территорию посольства России в Вашингтоне.

Как сообщает «РИА Новости», группа автомобилей, включая микроавтобус, прибыла в дипмиссию вскоре после посадки самолета Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» в аэропорту Даллеса. Ранее борт вылетел из Нью-Йорка.

Официального подтверждения состава делегации пока нет. Как сообщали «Ведомости», «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники, в нее входят зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»), заместитель председателя Борис Чернышов (ЛДПР) и Владимир Исаков (КПРФ). Всего Госдеп выдал разрешение на визит четырех российских депутатов в США.