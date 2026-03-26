Азиатский вектор

По итогам 2025 года доля экспорта во внешнеторговом обороте Сибирского федерального округа достигла 74%. Сибирь вносит значимый вклад в общероссийский экспорт — по физическому объему товарооборота макрорегион занимает второе место в рейтинге федеральных округов, а по стоимостному показателю располагается на четвертой позиции, что указывает на преобладание в структуре вывоза сырьевых товаров. Власти регионов СФО и таможня отмечают увеличение сибирского экспорта и расширение его географии преимущественно за счет стран Азии.

Продукты и партнеры

По данным Сибирского таможенного управления (СТУ), в прошлом году в товарной структуре экспорта преобладали минеральные продукты (38% от стоимостного объема экспорта СФО), металлы и изделия из них (26,5%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (9%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9%), продукция химической промышленности (6%), машины и оборудование (5%). Вклад Сибири в общероссийский экспорт особенно значим по таким товарным позициям, как алюминий (94%), горох (94%), панты марала (81%), цирконий (81%), целлюлоза (74%), олово (73%), семена подсолнечника (66%), овес (62%), цинковые руды и концентраты (53%).

«Продолжает развиваться товарооборот с азиатскими странами, и здесь сохраняется тенденция 2025 года — 49% внешнеторговых операций осуществляется с Китаем, затем у нас среди лидеров Казахстан, Индия, Турция и Республика Корея,— рассказал журналистам в конце февраля этого года замначальника СТУ Дмитрий Колыханов. — Китай всегда был основным торговым партнером для СФО. Последнее время этот тренд увеличивается, доля стран Азии в товарообороте округа растет постоянно. Если в 2019 году страны Азии занимали 54% нашей торговли, то в 2025 году — уже 89%. Конечно, мы видим, что основной скачок произошел в 2022 году — с 60% до 69%, а уже в 2023 — более 86%».

Суммарно в прошлом году Сибирь торговала со 156 странами, при этом появились новые партнеры. Экспортеры начали поставки удобрений в Мозамбик, алюминия в Палестину, угля в Панаму. Заметно вырос товарооборот с Саудовской Аравией, Болгарией, Сирией, Пакистаном и Алжиром, куда вывозились ячмень, горох, лесоматериалы, целлюлоза. Стабильно растет доля торговли со странами Евразийского экономического союза: с 7,5% в 2019 году до почти 12% в 2025 году, основные торговые партнеры в ЕАЭС — Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия и Армения. По прогнозу Дмитрия Колыханова, экспорт сибирских товаров в страны Ближнего Востока и Африки продолжит расти.

Укрепление связей

В товарной структуре экспорта Новосибирской области, по информации министерства экономического развития региона, наибольшую долю занимают машиностроительная продукция (41,3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (32,3%), продукция химической промышленности (7,9%), минеральные продукты (7,3%), металлы и изделия из них (6,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2,6%). По данным АО «РЭЦ», несырьевой неэнергетический экспорт региона в 2025 году увеличился на 51,2% в связи с ростом стоимостного объема экспорта продукции промышленности и агропромышленного комплекса. Основная цель региональной программы развития экспорта, разработанной в 2025 году, — увеличение объема поставок несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее чем на 66% по сравнению с показателем 2023-го за счет четырех направлений: высокотехнологичной продукции, продукции агропромышленного комплекса, туристских и образовательных услуг.

«Реализовать эти задачи планируется за счет открытия новых точек присутствия в КНР и Республике Узбекистан, расширения сотрудничества с дружественными странами, с приоритетом таких как Казахстан, Индия, Белоруссия, Турция, Узбекистан, Корея, Индонезия, Вьетнам, Иран, создания экосистемы для экспортеров по поиску поставщиков, покупателей и новых партнеров; увеличения поставок продукции производителей региона на иностранные рынки, наращивания обучения потенциальных экспортеров в дружественные страны»,— отмечает министр экономразвития региона Светлана Шарпф.

Экспорт Омской области преимущественно носит несырьевой характер, основу составляют продовольственные товары и сырье, продукция химической промышленности, продукция машиностроения, сообщает минэкономразвития региона. Основные торговые партнеры Омской области — Казахстан, Китай, Турция, Беларусь, Узбекистан. В 2022 году омская продукция вышла на рынки Туниса, Алжира, Южной Осетии, Гвинеи, Кении, в 2023 году — Ливии, Лаоса, Гайаны, КНДР, в 2024 году — Бангладеша, Катара, Уганды, Кот-д’Ивуара. В прошлом году новыми партнерами стали Того, Колумбия и Иордания.

«В нынешних геополитических условиях особое внимание уделяется развитию двустороннего сотрудничества со странами СНГ, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, в том числе в рамках межгосударственных объединений. Ключевыми партнерами для Омской области остаются страны ШОС (Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан, Киргизия, Индия, Иран, Пакистан), на которые приходится порядка 3,5 млрд населения — это перспективный рынок для омской продукции»,— подчеркивает министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Студенческий фактор

По информации департамента международных и региональных связей администрации Томской области, в 2025 году внешнеторговый оборот региона вырос на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Область торговала с 85 странами мира, экспорт региона увеличился на 29,8%, в том числе несырьевой — на 35%. По словам вице-губернатора Томской области Василия Потемкина, «драйвером роста несырьевого экспорта стала продукция химической промышленности и машиностроения, география экспорта охватила 59 стран, но основные рынки остались прежними: Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Монголия». При этом он отмечает появление двух новых направлений, куда томский экспорт ранее не осуществлялся или был незначительным, — это Индонезия и Алжир. В 2026 году, по данным господина Потемкина, планируется продолжить работу с постоянными партнерами — странами Центральной Азии, Беларусью, Китаем, Индией, Индонезией — и открывать новые направления, подписать соглашение о сотрудничестве с алжирской провинцией Сетиф.

«Одно из конкурентных преимуществ Томской области — сильный научно-образовательный комплекс,— подмечают в департаменте международных и региональных связей администрации Томской области.— В томских вузах получают образование 12,1 тыс. иностранных студентов из 91 страны мира. Иностранные студенты обеспечивают 52,7% от общего объема экспорта услуг Томской области. В этой связи одним из приоритетов в работе является повышение степени интеграции томского научно-образовательного комплекса в мировую среду. В последние несколько лет расширение присутствия томских университетов в других государствах (Индонезия, Камерун, Кения, Руанда) позволило не только наращивать контакты с университетским сообществом и рекрутировать новых студентов, но и устанавливать связи с деловыми кругами и промышленными партнерами».

Ориентиры намечены

По информации минэкономразвития Иркутской области, в 2026 году планируется прирост экспорта продукции региона более чем на 4% по сравнению с данными 2025-го. «Считаем необходимым сделать упор на продвижение товаров фармацевтической отрасли, азотных удобрений, масложировой продукции, крафт-бумаги и крафт-картона, кабельной продукции, биотоплива (древесные пеллеты и брикеты). Перспективными направлениями для реализации перечисленных экспортных позиций являются, в том числе, страны Персидского залива и Африканского континента»,— поясняет министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Основу несырьевого экспорта Республики Алтай составляет продукция агропромышленного комплекса, где регион обладает существенными конкурентными преимуществами. Это производство консервированных пантов марала, молочная и мясная продукция, ценная продукция пчеловодства, биофармацевтическая продукция, традиционное животноводство, выращивание уникальных пород сельхозживотных. Как сообщили в министерстве экономического развития Республики Алтай, новое перспективное направление для экспорта продукции пантового мараловодства — Китай, с которым уже подписан протокол о карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях, согласованы формы ветеринарных сертификатов на экспорт. После аккредитации производителей пантов продажа продукции мараловодства напрямую в КНР будет открыта.

«Основной объем поставок Алтайского края за рубеж формирует продукция агропромышленного комплекса — 57% всего регионального экспорта,— отмечает министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых.— Помимо продовольствия, укрепляются позиции промышленного сектора: у иностранных партнеров пользуются спросом наши лесоматериалы, вагоны, шины, энергетическое оборудование, сельхозтехника. Перспективы развития экспорта региона связаны с поставками продукции машиностроения и химической промышленности — на их долю приходится в среднем около 20% вывозимых из края товаров».

Из Кузбасса по итогам 11 месяцев 2025 года больше всего вывозили минеральные продукты (уголь и нефтепродукты), металлы и изделия из них, продовольствие и сельскохозяйственное сырье. В агропромышленном секторе реализация экспортного потенциала будет связана, прогнозируют в минэкономразвития региона, с наращиванием производства технических культур (преимущественно рапса) и мясной продукции (мясо птицы, свинины), а также с расширением географии экспорта кондитерских изделий и шоколада. Одним из перспективных направлений развития внешнеэкономической деятельности в Кузбассе выступает химическая промышленность, где наиболее значимыми реализованными проектами прошлого года стало строительство агрегатов по производству аммиака мощностью 3,5 тыс. т в сутки и гранулированного карбамида мощностью 4,2 тыс. т в сутки. Помимо этого, «одним из драйверов развития международного туризма станет реализация крупных экспортно ориентированных инвестиционных проектов в сфере туризма и санаторно-курортной деятельности, в частности, на территории курорта „Шерегеш“»,— рассказывает и.о. министра экономического развития Кузбасса Антон Ефремов.

Хакасия традиционно экспортирует алюминий и уголь, в меньшей доле — древесину и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельхозпродукцию, и ставку в республике делают на новые экспортные продукты. Чтобы «увеличить долю высокотехнологичного экспорта в структуре внешнеэкономической торговли региона и содействовать продвижению продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на международные рынки», в Хакасии оказывают «содействие развитию обрабатывающей и пищевой промышленности, а также высокотехнологичных секторов промышленного комплекса», пояснила и. о. министра экономического развития Хакасии Людмила Халтанова.

Вероника Сенцова