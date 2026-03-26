Пассивный вклад

Регионы Сибири в 2025 году показали различные темпы роста банковских пассивов при общей динамике на уровне федеральных значений. В начале прошлого года Банк России зафиксировал наибольшую ставку в выборке из десяти кредитных организаций на уровне 21,72% годовых. Она оказалась близка к абсолютному максимуму последних лет, достигнутому в декабре 2024-го, — 22,28%. Затем ставки заметно снизились: до 19,39% в мае и до 15,28% в декабре, но двузначная доходность привела к росту объемов вкладов. К началу 2026 года сумма рублевых денежных средств сибиряков во вкладах, сберегательных сертификатах и на счетах достигла 4,37 трлн руб., увеличившись за год на 16%. Высокую активность сибирских вкладчиков финансисты связывают с повышением рыночной конкуренции в банковском сегменте.

Локальные особенности

Среди субъектов Сибирского федерального округа (СФО) различия по темпам прироста вкладов в 2025 году оказались существенными. Лидерами депозитной активности стали республики Тыва (+24,8%) и Хакасия (+21,7%) — правда, при небольших абсолютных объемах вкладов (2,8% от объемов по СФО на начало 2026-го). На третьем месте — Красноярский край с приростом 20,8%. Наименьший прирост вкладов зафиксирован в Кузбассе — он составил всего 3,1%. При этом регион по итогам трех кварталов прошлого года имел наибольшую просроченную задолженность по заработной плате — 178,4 млн руб., и она, по информации Росстата, составляла преобладающую часть задолженности по Сибири (233,2 млн руб.).

Существуют и некоторые отличия в поведении вкладчиков в зависимости от населенных пунктов, в которых они живут. Управляющий новосибирским филиалом банка «Уралсиб» Наталья Голубева видит, что жители малых городов Сибири демонстрируют большую консервативность в потребительском поведении — для них важны наличие офиса банка и лояльность к конкретному бренду. По ее словам, «в малых городах сбережения чаще воспринимаются как фундамент, который строится на классических банковских продуктах». В мегаполисах информационный фон плотнее, и доступ к финансовым инструментам через цифровые каналы выше.

В ПАО «Ак Барс Банк» указывают на то, что в крупных сибирских городах «на вкладах чаще размещают большие суммы, чем в небольших населенных пунктах, что обусловлено естественными различиями в уровне дохода местных жителей».

Разные темпы

В 2025 году темпы приумножения сибирских и общероссийских сбережений были практически одинаковыми, однако региональные отличия в динамике накоплений среди регионов СФО оказались достаточно велики. Кредитные организации, работающие на территориях сибирских краев, областей и республик, также демонстрируют более консолидированные показатели роста объемов своих вкладов. По информации ПАО «Банк "ВТБ"», портфель привлеченных средств клиентов банка в СФО по итогам 2025 года вырос на 16% и превысил 1 трлн руб., причем большая часть пассивов населения по-прежнему сосредоточена в краткосрочных депозитах. Одновременно в банке отмечают рост интереса к накопительным счетам. В отличие от классических вкладов, они позволяют управлять средствами, используя их для ежедневных потребностей. Совокупный сибирский портфель срочных и накопительных счетов банка «Уралсиб» за 2025 год увеличился на 21%, с 5,5 млрд руб. до 6,6 млрд руб., сообщает Наталья Голубева. При этом в привлечении средств юридических лиц малого и среднего бизнеса рост составил 65% или в натуральном виде 1,07 млрд руб.

По словам госпожи Голубевой, 2025 год можно разделить на два периода, определяющих поведение клиентов: в первой половине года, на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки, сибиряки отдавали предпочтение среднесрочным и долгосрочным вкладам — «клиенты стремились зафиксировать максимальную доходность». А во второй половине 2025 года и в начале 2026-го отмечается изменение тренда, «банки стали снижать ставки, и клиенты, в ожидании новых возможностей, переключили фокус на краткосрочные вклады».

Аналогичные с «Уралсибом» темпы роста пассивов показал и Россельхозбанк. «В Новосибирской области за 2025 год абсолютный прирост по привлечению средств физических лиц составил 3,9 млрд руб., относительный — 21 %»,— информирует директор новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. По его наблюдениям, жители региона чаще всего выбирают вклады с максимальным процентным доходом на короткие сроки до трех месяцев. Директор новосибирского филиала ПАО «Банк „Санкт-Петербург“» Павел Лосев отмечает прирост в 2025 году портфеля рублевых срочных вкладов филиала на 27,5%, а совокупного портфеля, с учетом всех валют и колебаний курсов — на 23%. По накопительным же счетам, с учетом запуска в сентябре продукта, ориентированного на клиентов с транзакционной активностью, динамика портфеля за 2025 год составила 57%. «За первые два месяца 2026 года рост портфеля срочных вкладов продолжается и составил 8%»,— добавляет Павел Лосев.

По его наблюдениям, в прошлом году банки, с учетом динамики снижения ключевой ставки и прогнозов на будущие периоды, предлагали наилучшие условия на все более короткие сроки. Если в начале года вкладов на три месяца открывалось 22%, на полгода — 47% и на год — 15%, то к концу доля трехмесячных депозитов начала превалировать и составила 67%, объем вкладов на полгода снизился до 18%, а годовых — до 7%. «Соответственно, совокупный портфель сместился в сторону более коротких трехмесячных депозитов, доля которых повысилась с 20% до 53%»,— констатирует директор новосибирского филиала банка «Санкт-Петербург».

20 марта ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15% годовых. В этой связи эксперт Марина Мелешкина, ранее занимавшая должность исполнительного директора Новосибирского филиала Банка «ФК Открытие», предполагает дальнейшее поступательное уменьшение доходности по вкладам в течение года. При этом наиболее привлекательные ставки банки будут предлагать на сроки 3–4 месяца.

Привлекательность привлеченных средств

Высокая активность сибирских вкладчиков обусловила повышение рыночной конкуренции в банковском сегменте. «Сибирский рынок — один из самых конкурентных в стране, здесь представлены как федеральные банки, так и сильные региональные игроки»,— констатирует Наталья Голубева. При этом в Ак Барс Банке убеждены, что рынок пассивов СФО насыщен банковскими продуктами. В такой ситуации кредитные организации используют различные приемы повышения привлекательности условий по вкладам. Как правило, это рост процентных ставок при выполнении определенных условий группой лиц («зарплатные проекты») или же отдельными клиентами. В последнем случае банки могут требовать определенных действий от вкладчиков — поддержания оборотов по счету, приобретения других банковских продуктов — или же ограничиваться принадлежностью к определенной социальной группе («пенсионные вклады»).

По информации ВТБ, клиенты могут получить повышенный процент по сберегательным продуктам при переводе зарплаты или пенсии в банк, размещении «новых» денег на сберегательный счет или вклад, выполняя условия по ежемесячным тратам по картам или оформив подписку. Для привлечения клиентов и их капиталов банки используют: welcome-ставки, предполагающие повышенный процент для новых клиентов или на «новые» деньги для конкретной кредитной организации; комбинированные продукты, позволяющие получить больше выгоды по классическим банковским продуктам при заключении договора ПДС либо договора на инвестпродукт; надбавки к ставкам за наличие подписок на банковские сервисы или за выполнение ряда условий по продуктам банка, например, выполнение условий по транзакционной активности, получение ЗП/пенсии на счет, открытый в банке, перечисляет управляющий новосибирским филиалом банка «Уралсиб». Привлечение вкладчиков может происходить и за счет других продуктов. По словам Станислава Тишурова, часто после оформления бесплатной карты UnionPay с возможностью оплаты за границей клиенты начинают пользоваться и другими продуктами банка, в том числе вкладами и накопительными счетами.

В Сибирском главном управлении Банка России обращают внимание на то, что не только дебетовые, но и кредитные карты могут стимулировать сберегательную активность. Из-за наличия беспроцентного периода многие заемщики используют кредитные карты для оплаты текущих расходов, а свободные средства инвестируют или хранят на вкладах. Так, в четвертом квартале 2025 года на льготный беспроцентный период пришлось 67% выдач по кредитным картам.

Вклад в будущее

Среднесрочные перспективы сибирского рынка вкладов зависят как от дальнейшего движения ключевой ставки, так и от доступного набора альтернативных продуктов для сохранения и приумножения средств. «В условиях снижения ключевой ставки розничные инвесторы начинают смотреть в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте»,— отмечает ВТБ. Наталья Голубева считает, что полноценным конкурентом классическим депозитам благодаря государственному софинансированию и налоговым вычетам станет программа долгосрочных сбережений (ПДС), куда сибиряки начнут активнее перекладывать часть средств.

В то же время завкафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета Новосибирского госуниверситета, доцент Светлана Бекарева, замечает, что в последнее время, в связи с ростом цен на драгоценные металлы, некоторые банки активно рекламировали продукты, связанные с золотом. Но, по ее мнению, в регионах продукты, связанные с драгметаллами, не пользуются большим спросом, в том числе и в связи с тем, что на обезличенные металлические счета не распространяются государственные гарантии защиты вкладов.

Игорь Степанов